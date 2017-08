Die Sludge Metaller von KYLESA liegen derzeit für unbestimmte Zeit auf Eis, d.h. weder Live- noch Studio-Aktivitäten sind derzeit seitens der Band geplant.

Die Band aus Savannah vermeldet dazu: An unsere Fans und Freunde...

Nach 15 Jahren ohne Unterbrechung auf Tour und beim Schreiben haben wir beschlossen, dass es Zeit für eine Pause ist. Viele von Euch haben bereits gefragt, wann wir denn in Euren Teil der Welt kommen würden und das bedeutet uns sehr viel. Nichtsdestotrotz, wir wollen Euch davon in Kenntnis setzen, dass im Augenblick keine Pläne unsererseits bestehen, Shows zu spielen oder an neuem Material zu arbeiten. Wir haben gemeinsam beschlossen, auf unbestimmte Zeit eine Pause einzulegen. Wir möchten uns bei allen unseren Fans, Freunden und Familien für die Unterstützung über all' die Jahre bedanken. Es war eine Wahnsinnsreise und eine große Freude, soviele tolle Menschen unterwegs getroffen zu haben.

[...]





Dafür ist seit dem "Record Store Day 2017" vom 22. April 2017 eine Live-EP namens "Live at Maida Vale Studios" erhältlich, die KYLESAs Live-Gig vom Februar 2014 im Rahmen der "BBC Radio 1 Rock Show"-Session enthält, erhältlich, die bislang nicht veröffentlicht worden war, seinerzeit aufgenommen zusammen mit dem BBC-DJ Daniel P. Carter für dessen BBC-Show “Rock Show with Daniel P Carter”.



Die Trackliste zu "Live at Maida Vale Studios" liest sich wie folgt:



01. Quicksand

02. Long Gone

03. Don’t Look Back

04. To Forget



"Live at Maida Vale…" ist eine limitierte Pressung von 1500 12″-LPs, 1000 CDs und 150 Kassetten.

Die "Maida Vale Studios" sind ein Studiokomplex von sieben BBC-Soundstudios in London, in dem bereits Rocklegenden wie DAVID BOWIE, LED ZEPPELIN oder JIMI HENDRIX aufgenommen haben.