L.A. GUNS-Sänger Phil Lewis und Bandmitgründer Tracii Guns haben sich erneut zusammen gerauft und werden unter dem Namen L.A. GUNS eine neue LP aufnehmen, die dann im Juni 2017 via Frontiers Music Srl veröffentlicht werden soll.



Guns und Lewis sind auf diversen L.A. GUNS-Alben zusammen vertreten, u.a. "L.A. Guns" (1988), "Cocked & Loaded" (1989), "Hollywood Vampires" (1991), "Vicious Circle" (1994), "Cocked & Re-Loaded" (2000), "Man In The Moon" (2001) und zuletzt "Waking The Dead" (2002).