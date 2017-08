Die "L7: Pretend We're Dead"-Dokumentation, produziert von Blue Hats Creative, wird am 14. Oktober 2017 als VOD und Blu-ray bzw. DVD veröffentlicht.



Im Rahmen der Veröffentlichung von "L7: Pretend We're Dead" hat sich die Riot Grrl-Vorreiter-/Grunge-/Punk-Band auch reformiert und tourt derzeit an der Westküste der USA.

"L7: Pretend We're Dead" umfasst private und Live-Aufnahmen, Interviews und Zeitzeugenstatements, u.a. von prominenten Musikerinnen/Kolleginnen wie Shirley Manson (GARBAGE), Joan Jett, Brody Dalle (THE DISTILLERS), Lydia Lunch, Allison Robertson (THE DONNAS) oder Louise Post (VERUCA SALT).