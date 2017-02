Die Progressive Power Metaller LABYRINTH haben mit "A New Dream" einen neuen Song von ihrem kommenden Album "Architecture Of A God" veröffentlicht. Die Platte selbst wird am 21. April über das italienische Label Frontiers Music in den Handel kommen.







01. Bullets

02. Still Alive

03. Take On My Legacy

04. A New Dream

05. Someone Says

06. Random Logic

07. Architecture Of A God

08. Children

09. Those Days

10. We Belong To Yesterday

11. Stardust And Ashes

12. Diamond