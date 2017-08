Die italienischen Rocker LACUNA COIL werden sich im November 2017 auf große Europatour begeben. Ebenfalls mit von der Partie sind CELLAR DARLING, in deren Reihen sich ehemalige Musiker aus den Reihen von ELUVEITIE befinden. Hier die Daten:



Nov. 10 - MT - San Gwann - Aria Complex (LACUNA COIL only)

Nov. 11 - D - Andernach @ Live Club

Nov. 12 - AT - Wörgl @ Komma

Nov. 13 - RS - Beograd @ Dom Omladine

Nov. 15 - RO - Bukarest @ Quantic Club

Nov. 17 - BG - Sofia @ Mixtape 5

Nov. 18 - GR - Thessaloniki @ Principal Theater Club

Nov. 19 - GR - Athens @ Piraeus Academy 117

Nov. 22 - CH - Aarburg @ Musigburg

Nov. 24 - D - Aschaffenburg @ Colos-Saal

Nov. 25 - D - Hellraiser @ Leipzig

Nov. 26 - D - Weinheim @ Café Central

Nov. 28 - F - Toulouse @ Le Metronum

Nov. 29 - E - Zaragoza @ CC Delicias

Dec. 01 - PO - Lisboa @ Lisboa ao Vivo

Dec. 02 - PO - Hard Club @ Porto

Dec. 03 - E - Sevilla @ Custom

Dec. 04 - E - Murcia @ Garaje

Dec. 06 - LU - Esch Sur Alzette @ Kulturfabrik

Dec. 07 - F - Lyon @ Ninkasi Kao

Dec. 08 - F - Vaureal @ Le Forum

Dec. 09 - B - Diest @ Moonlight Music Hall

Dec. 10 - F - Nancy @ Chez Paulette

Dec. 11 - D - Bochum @ Zeche

Dec. 13 - F - Angers @ La Chabada

Dec. 14 - F - Colmar @ Le Grillen

Dec. 15 - NL - Hengelo @ Metropol

Dec. 16 - F - Limoges @ Festival De Noel