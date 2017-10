Die NWOBHM-inspirierten Metaller von LADY BEAST aus Pittsburgh, Pennsylvania um Frontrau Deborah Levine sind derzeit mit dem Einspielen ihres mittlerweile dritten Albums, “Vicious Breed”, befasst, das erstmal via Cruz Del Sur Music erscheinen wird.

Produziert wird von Jason Jouver, Karl Dahmer wurde als Cover-Künstler rekrutiert und neben einem rein instrumentalen Track wurden als erste Songtitel u.a. "Vicious Breed", "‘Lone Hunter", "Always With Me" und "Get Out Of My Way" ruchbar.



“Vicious Breed” soll am 13. Oktober 2017 via des neuen, italienischen Labels veröffentlicht werden, hernach planen LADY BEAST eine Europatournee.