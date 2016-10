LAMB OF GOD werden im Dezember 2016 eine neue EP namens "The Duke" veröffentlichen.

Der Titeltrack der EP wurde während der Aufnahme-Sessions zum noch immer aktuellen Album, "VII: Sturm Und Drang", eingespielt.

Der Text befasst sich mit dem verstorbenen LAMB OF GOD-Fan Wayne Ford, bei dem im Jahre 2010 eine Leukämie diagnostiziert worden war und an deren Folgen Forn fünf Jahre später im Alter von nur 33 Jahren verstorben war.



"The Duke" wird folgende Tracks umfassen:



01. The Duke

02. Culling

03. Still Echoes (live at 2Rock Am Ring")

04. 512 (live at 2Rock Am Ring")

05. Engage The Fear Machine (live at "Bonnaroo")



Hier ein Trailer dazu: