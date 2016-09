Die schwedischen Metaller LANCER haben einen Vertrag mit Nuclear Blast Records abgeschlossen. Der Heavy Metal-Global Player wird dementsprechend am 13. Januar ihr neues Album "Mastery" veröffentlichen. Zudem wird sich die Band im kommenden Winter im Vorprogramm von HAMMERFALL auf Tour begeben. Frontmann Isak Stenvall dazu:

"Ich bin enorm aufgeregt, alle Songs sind Killer, das Cover-Artwork ist fantastisch und der Sound und die Produktion sind tadellos. Die Tatsache, dass wir die Platte bei Nuclear Blast veröffentlichen werden und dass mir kürzlich mitgeteilt wurde, dass wir im November in Tokio und Anfang nächsten Jahres eine Europatour mit HAMMERFALL und GLORYHAMMER spielen werden, macht diese Veröffentlichung noch spannender für mich!"

Kommentare Today Is The Day - Neuer Deal, neue LP >> HOME | IMPRESSUM | RSS | FACEBOOK | TWITTER | DISCLAIMER @Metalnews_de folgen METALNEWS.DE - Metal-Magazin