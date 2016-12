Wie bereits bekannt werden die schwedischen Metaller LANCER ihre Landsleute HAMMERFALL auf deren anstehender Europatour unterstützen. Nun hat die Truppe einen Trailer für ihre Konzertreise ins Netz gestellt:







Die Tourdaten lesen sich wie folgt:



12.01. DE Bremen - Aladin

13.01. DE Oberhausen - Turbinenhalle 1

14.01. DE Bamberg - Brose Arena

16.01. NL Utrecht - Tivoli Vredenburg

17.01. BE Antwerp - Trix

18.01. DE Fulda - Wartenberg Oval

20.01. DE Langen - Stadthalle

21.01. CH Pratteln - Z7

22.01. CH Pratteln - Z7

23.01. FR Lyon - Ninkasi Kao

25.01. DE Saarbrucken - Garage

26.01. DE Filderstadt - Filharmonie

27.01. DE Munich - Backstage

28.01. DE Kaufbeuren - AllKart Halle

29.01. IT Milan - Live Club

31.01. HU Budapest - Barba Negra

01.02. AT Vienna - Arena

02.02. AT Graz - Orpheum

03.02. CZ Zlin - Hala Euronics

04.02. PL Warsaw - Progresja

06.02. DE Berlin - Huxley's Neue Welt

07.02. DE Hamburg - Große Freiheit 36

08.02. DK Copenhagen - Amager Bio