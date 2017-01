LARMON CLAMOR hat sein mittlerweile sechstes Full-Length-Album, "Beyonder", bereits am 24. Dezember 2016 eröffentlicht, das u.a. hier käuflich erworben werden kann.



Die "Beyonder"-Tracklist liest sich wie folgt:



01. Beyonder

02. And The Hand

03. Fo' What You Did

04. Pig Priest & The Motor Hag

05. Haunted, Hexed, Let Down 'n Torn

06. Tarnkappe

07. Swamp Healing

08. Somethin' Bitter To Do

09. The Draining

10. Soul Sane Juice

11. Come See...

12. ...Sighed The River Of Larvas

13. All Wrongs Are Right

14. In The Circus Of Night