Die Gothic Metaller LEAVE'S EYES haben angesichts der morgigen [07. Oktober 2016] Veröffentlichung ihrer neuen EP "Fires In The North" einen Teaser zu jener Scheibe ins Netz gestellt:







01. Fires In The North

02. Fires In The North [Acoustic Version]

03. Edge Of Steel [2016 Version]

04. Sacred Vow [2016 Version]

05. Swords In Rock [2016 Version]