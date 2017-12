Das siebte LEAVES EYES Album "Sign Of The Dragonhead" erscheint am 12. Januar.



Das kürzlich veröffentlichte offizielle Musikvideo zu „Sign Of The Dragonhead“ entstand erneut in Zusammenarbeit mit Regisseur Rainer „Zipp“ Fränzen, der das epische Feeling des Songs visuell in einer eindrucksvollen Wikinger-Szenerie zum Leben erweckte.







LEAVES' EYES

"SIGN OF THE DRAGONHEAD" Release Shows

Special Guest: HARPYIE

11.01.2018 Stuttgart, Keller Klub

12.01.2018 Leipzig, Hellraiser

13.01.2018 Lübeck, Rider's Café