Die norwegischen Progressive Metaller von LEPROUS werden ihr mittlerweile fünftes Full Length-Album, "Malina", am 25. August 2017 via InsideOut Music in den gut sortierten Tonträgerfachhandel bringen.



Ein Videoclip zur zweiten Singleauskopplung, "Stuck", kann hier in Augenschein genommen werden, Regie dabei hat übrigens Troll Toftenes geführt:







"Malina"-Trackliste:



01. Bonneville

02. Stuck

03. From The Flame

04. Captive

05. Illuminate

06. Leashes

07. Mirage

08. Malina

09. Coma

10. The Weight Of Disaster

11. The Last Milestone



"Malina" wird als CD, digital, als limitierte "Mediabook"-CD (mit erweitertem Booklet und dem Bonustrack "Root") und als Gatefold-Doppel-LP (mit Poster, Bonustrack und dem Album auf CD) wohlfeil sein.



Hier auch noch das Video zur ersten Single "From The Flame":