Die schwedischen Progressive Extreme Metaller von LETTERS FROM THE COLONY haben einen Plattendeal mit den Donzdorfern von Nuclear Blast unter Dach und Fach gebracht.

Die Band werkelt derzeit an ihrem Debüt, "Vignette", das Anfang 2018 veröffentlicht werden soll und das Mastering übernimmt Jens Bogren [u.a. DIMMU BORGIR, OPETH, PARADISE LOST, SEPULTURA, KREATOR]-





LETTERS FROM THE COLONY sind:



Alexander Backlund - Vocals

Sebastian Svalland - Guitar

Johan Jönsegård - Guitar

Emil Östberg - Bass

Jonas Sköld - Drums