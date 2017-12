Nur gut eineinhalb Jahre nach ihrem letzten Studioalbum "Liebe Im Krieg" entführen LETZTE INSTANZ ihre Fans am 16. Februar ins "Morgenland" - so der Titel des neuen Longplayers.



Ein erster Song des Albums (der nur auf der limitierten Digipak.Version enthalten sein wird), ist "Children", bei dem LETZTE INSTANZ mit der israelischen Band Orphaned Land kollaborieren.



Hier gibt es das aktuelle Lyric Video zu sehen:







MORGENLAND-Tour 2018





02.03.2018 ERFURT - Club From Hell

03.03.2018 COTTBUS - Gladhouse

08.03.2018 PRATTELN (CH) - Z7

09.03.2018 STUTTGART - clubCANN

10.03.2018 ANNABERG-BUCHHOLZ - Alte Brauerei

15.03.2018 NÜRNBERG – Hirsch

16.03.2018 KÖLN – Essigfabrik

17.03.2018 HERFORD – X

22.03.2018 ROSTOCK – Mauclub

23.03.2018 HAMBURG – Knust

24.03.2018 BERLIN – Columbia Theater

05.04.2018 FRANKFURT – Batschkapp

06.04.2018 MÜNCHEN – Backstage

07.04.2018 WIEN - Szene

14.04.2018 HANNOVER – Musikzentrum