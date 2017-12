Drummer Sal Abruscato hat sich "in aller Freundschaft" von LIFE OF AGONY getrennt, nachdem er für nahezu 25 Jahre für die Band hinter der Schießbude gesessen war.

Abruscato ist außerdem der Sänger, Songwriter und Gitarrist für A PALE HORSE NAMED DEATH.



"A Place Where There's No More Pain", das aktuelle, mittlerweile fünfte LIFE OF AGONY-Album, wurde im April 2017 via Napalm veröffentlicht.