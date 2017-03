Die reformierten LIFE OF AGONY werden ihr neues Album, "A Place Where There's No More Pain", am 28. April 2017 via Napalm veröffentlichen.

Das fünfte Studio-Album der Band aus Brooklyn ist die erste LIFE OF AGONY-Veröffentlichung seit dem Outing von SängerIn Mina Caputo [ehemals Keith Caputo] als Transgender im Jahre 2011.



Das Video zum Titeltrack, "A Place Where There's No More Pain", kann hier in Augenschein genommen werden, aufgenommen wurde v.a. in Hamburg und London, Regie hat Leigh Brooks von "Firebelly Films" geführt:







"A Place Where There's No More Pain"-Trackliste:



01. Meet My Maker

02. Right This Wrong

03. A Place Where There’s No More Pain

04. Dead Speak Kindly

05. A New Low

06. World Gone Mad

07. Bag Of Bones

08. Walking Catastrophe

09. Song For The Abused

10. Little Spots Of You