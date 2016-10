Der CORROSION OF CONFORMITY-Bassist Mike Dean hat mit LIGHTNING BORN ein Vintage Rock-Projekt aus der Taufe gehoben, das nach eigener Aussage stark von BLACK SABBATH beeinflusst ist. Die Besetzung liest sich wie folgt:



Mike Dean [CORROSION OF CONFORMITY] - Bass

Erik Sugg [DEMON EYE] - Guitar

Doza Hawes [COLOSSUS, BLOODY HAMMERS] - Drums

Brenna Leath [THE HELL NO] – Vocals