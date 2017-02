Die Nu Metaller LINKIN PARK haben angekündigt, dass ihr neues Album "One More Light" am 19. Mai erscheinen wird. Mit "Heavy" hat die Band bereits jetzt eine Single veröffentlicht, zudem sind Artwork und Tracklist der Platte nun verfügbar:







01. Nobody Can Save Me

02. Good Goodbye

03. Talking To Myself

04. Battle Symphony

05. Invisible

06. Heavy

07. Sorry For Now

08. Halfway Right

09. One More Light

10. Sharp Edges