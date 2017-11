LINKIN PARK werden ein Live-Album namens "One More Light Live" am 15. Dezember 2017 veröffentlichen.

Die Konzert-LP wurde auf der vergangenen "One More Light"-Welttournee mitgeschnitten, umfasst 16 Songs, u.a. "Crawling", "Numb", "What I've Done", "Heavy" und "One More Light".



Die Live-LP erscheint fünf Monate nach dem Suizid von LINKIN PARK-Sänger Chester Bennington und ist dem verstorbenen Frontmann gewidmet.





Hier ein Trailer zu "One More Light Live":













"One More Light Live"-Trackliste:



01. Talking To Myself

02. Burn It Down

03. Battle Symphony

04. New Divide

05. Invisible

06. Nobody Can Save Me

07. One More Light

08. Crawling

09. Leave Out All The Rest

10. Good Goodbye (feat. Stormzy)

11. What I've Done

12. In The End

13. Sharp Edges

14. Numb

15. Heavy

16. Bleed It Out