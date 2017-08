Die Nu Metaller LINKIN PARK, welche kürzlich den Selbstmord ihres Sängers Chester Bennington zu beklagen hatten, haben ein Statement veröffentlicht, in dem sie sich erstmals [vorsichtig] zu ihren Plänen für die Zukunft der Band äußern:

"Wir möchten uns bei unseren Fans rund um den Globus für all ihre Beileidsbekundungen, die uns in dieser unglaublich schwierigen Zeit Kraft gegeben haben, bedanken.



Wir Fünf sind alle unheimlich dankbar für Eure Unterstützung während unsere Wunden heilen und wir die Zukunft von LINKIN PARK planen.



Wir bereiten derzeit in Los Angeles ein besonderes Event vor, um Chester zu ehren und freuen uns darauf, Euch bald mehr Details verraten zu können.



Frieden und Liebe,



Phoenix und LINKIN PARK."