Alessandro Conti, bekannt von den italienischen Power Metallern TRICK OR TREAT sowie LUCA TURILLI`S RHAPSODY hat sich mit Fabio Lione - ebenfalls durch eine Version von RHAPSODY zu weltweitem Ruhm gelangt - unter dem Banner von LIONE / CONTI zusammengetan. Am 26. Januar 2018 erscheint das selbst betitelte Debüt des Gespanns über Frontiers Music, mit "Ascension" gibt es schon jetzt einen ersten Song zu hören:



01. Ascension

02. Outcome

03. You're Falling

04. Somebody Else

05. Misbeliever

06. Destruction Show

07. Glories

08. Truth

09. Gravity

10. Crosswinds