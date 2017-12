Die Post-Rocker LISTENER werden ihr neues Album "Being Empty: Being Filled" am 02.02.2018 releasen!



Darüber hinaus wird die Band ordentlich auf Tour gehen. Hier die Daten:



01.03.2018 _ NL _ Rotterdam, Rotown Ticketlink

02.03.2018 _ BE _ Antwerpen, Den Englantier Ticketlink

03.03.2018 _ FR _ Angers, Jokers Pub

04.03.2018 _ FR _ Dunkerque, 4 Ecluses

05.03.2018 _ UK _ Brighton, The Prince Albert Ticketlink

06.03.2018 _ UK _ Leeds, Brudenell Social Club Ticketlink

07.03.2018 _ UK _ Belfast, Voodoo Ticketlink

08.03.2018 _ IE _ Dublin, Gypsy Rose

09.03.2018 _ UK _ Bristol, The Louisiana Ticketlink

10.03.2018 _ UK _ London, Oslo Ticketlink

11.03.2018 _ FR _ Orleans, Astrolabe

12.03.2018 _ FR _ Paris, Espace B

13.03.2018 _ DE _ Dortmund, FZW Ticketlink

15.03.2018 _ DE _ Berlin, Kantine am Berghain Ticketlink

16.03.2018 _ DE _ Dresden, Beatpol Ticketlink

17.03.2018 _ CZ _ Prague, Underdogs

18.03.2018 _ HU _ Budapest, Duerer Kert

19.03.2018 _ AT _ Vienna, Rhiz

20.03.2018 _ AT _ Linz, Stadtwerkstatt Ticketlink

21.03.2018 _ DE _ Munich, Backstage Ticketlink

22.03.2018 _ CH _ Winterthur, Gaswerk

23.03.2018 _ DE _ Karlsruhe, Jubez Ticketlink

24.03.2018 _ DE _ Darmstadt, Oetinger Villa