Die ehemalige SISTER SIN-Frontfrau Liv "Sin" Jagrell hat sich mit Produzent Stefan Kaufmann [Ex-U.D.O., Ex-ACCEPT] für ihr kommendes Solo-Album "Follow Me" zusammengetan. Die Platte wird am 28. April in den Handel kommen, allerdings gibt es bereits jetzt eine Single namens "Let Me Out" zu hören:







01. The Fall

02. Hypocrite

03. Let Me Out

04. Black Souls

05. Godless Utopia

06. Endless Roads

07. Killing Ourself To Live

08. I'm Your Sin

09. Emperor Of Chaos

10. Immortal Sin

11. The Beast Inside