Die US-Metaller von LIZZY BORDEN sind derzeit im Studio, um den Nachfolger zu "Appointment With Death" von 2007 einzuspielen.



Laut Frontmann Lizzy Borden sei man nunmehr "fast zehn Jahre dauernd auf Tour gewesen, so dass es keinen Grund gegeben habe, ein neues Album zu veröffentlichen".

Die neue LP wird via Metal Blade in den Handel kommen, eine erste Single ist für den kommenden Mai geplant, die Full Length-Scheibe soll dann im August 2017 in den Läden stehen.



Das aktuelle LIZZY BORDEN-Line-Up umfasst neben dem o.g. Mainman noch Drummer Joey Scott, Bassist Mårten Andersson und an der Gitarre Ira Black.