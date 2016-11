Die spanischen Metaller LORDS OF BLACK, in deren Reihen sich auch der neue RAINBOW-Sänger Ronnie Romero befindet, haben ein Cover des QUEEN-Klassikers "Innuendo" veröffentlicht:







Die Nummer findet sich als Bonustrack auf dem aktuellen LORDS OF BLACK-Album "II", das am 18. März via Frontiers Music erschienen ist.