Die finnischen Theatrical Metal Newcomer LOST IN GREY haben das Licht der Öffentlichkeit bisher gescheut.



Bereits 2013 gegründet, hat sich das finnische Sextett um Bandkopf Harri Koskela in den vergangenen Jahren verschanzt, um ihrem Debütalbum „The Grey Realms" [VÖ: 03. März 2017] den richtigen Schliff zu verleihen.



Heute präsentiert die Band nun den zweiten Interview-Trailer zur kommenden Platte.







Die Trackliste liest sich wie folgt:

01. Waltz Of Lillian

02. Road To Styx

03. Dark Skies

04. Revelation

05. The Order

06. New Horizon

07. The Grey Realms

08. Silence Falls