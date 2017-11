Die japansichen Metal-Veteranen von LOUDNESS werden ihr neues Album, "Rise To Glory", am 26. Januar 2018 via earMUSIC veröffentlichen.



Die europäische [und US-]Version von "Rise To Glory" wird zudem die Bonusscheibe "Samsara Flight" enthalten, eine Sammlung von ganzen 13 Tracks von neu eingespielten, frühen Bandklassikern, u.a. "Loudness" und "In The Mirror".





"Rise To Glory"-Trackliste:



01. Soul On Fire

02. I'm Still Alive

03. Go For Broke

04. Until I See The Light

05. The Voice

06. Massive Tornado

07. Kama Sutra (instrumental)

08. No Limits

09. Bad Loser

10. Rise To Glory

11. Rain

12. Who And For Whom





LOUDNESS haben bislang ganze 26 Alben veröffentlicht, zuletzt "The Sun Will Rise Again" im Jahre 2014.