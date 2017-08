Die japanischen Metaller von LOUDNESS werden ihr neues Album, "Rise To Glory", am 26. Januar 2018 veröffentlichen.

Der Nachfolger zu "The Sun Will Rise Again" von 2014 wird via earMUSIC erhältlich gemacht.



LOUDNESS haben bereits 26. Studio-Alben veröffentlicht, darunter fünf in den USA und seit 1981 diverse Line-Up-Wechsel hinter sich, wobei die aktuelle Band immerhin noch aus drei Originalmitgliedern, namentlich Säinger Minoru Niihara, Gitarrist Akira Takasaki und Bassist Masayoshi Yamashita, besteht, neben Drummer Masayuki Suzuki, der seit 2009 hinter der Schießbude sitzt [der Original-LOUDNESS-Trommler Munetaka Higuchi war ein Jahr zuvor seinem Leberkrebsleiden erlegen].