AorBlvd Records werden demnächst eine Kompilation der Sleaze Rocker von LOVE/HATE namens "Before The Blackout" veröffentlichen.

Dabei wird es sich um eine Sammlung von Demo-Aufnahmen aus den Jahren 1986 und 1987 handeln und die CD wird Liner-Notes von Genrelegende/Journalist Dave Reynolds ("Classic Rock", "Kerrang!") umfassen.



LOVE/HATEs Debüt, "Blackout In The Red Room", hatte es seinerzeit im Jahre 1990 immerhin bis auf Nummer 154 der "Billboard 200" gebracht, samt "heavy rotation" ihres Videos zu dem Song "Why Do You Think They Call It Dope?" auf "MTV" bzw. "Headbanger's Ball". Nach Veröffentlichung des zweiten Albums im Jahre 1992, "Wasted In America", wurde die Band von ihrem Label Columbia gedroppt.





"Before The Blackout"-Trackliste:



01. Date With Fate

02. Extreme

03. Tranquillizer

04. I've Got To Dream

05. Good Ship Dolly Rock

06. Reincarnated

07. Skid Row Gypsy

08. Recognized

09. Soul House

10. The Outside

11. Love Burns

12. My Girl

13. Gypsy Love

14. Angel (Japan-Bonustrack)

15. Why Do You Think (Japan-Bonustrack)



Recording-Line-Up:



Jizzy Pearl - Lead Vocals

Skid Rose - Bass

Jon E. Love - Guitar

Joey Gold - Drums