Das kommende Werk von Luca Turilli's RHAPSODY, »Prometheus, The Dolby Atmos Experience + Cinematic And Live«, erscheint am 9. Dezember via Nuclear Blast.



Am letzten Freitag hat die Band einen weiteren Track von »Cinematic And Live« enthüllt, die Live-Version von 'Il Cigno Nero [Reloaded]'. Heute veröffentlicht Luca Turilli's RHAPSODY den dazugehörigen Live-Clip zum Song.