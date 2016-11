Die italienischen Power Metaller LUCA TURILLI'S RHAPSODY haben mit "'Rosenkreuz [The Rose And The Cross]" einen ersten Live-Song von ihrem kommenden Paket "Prometheus, The Dolby Atmos Experience + Cinematic And Live" veröffentlicht. Selbiges wird neben dem Zusammenarbeit mit Produzent Chris Heil [DAVID BOWIE, BRYAN ADAMS, SCORPIONS u.v.m.] in Dolby Atmos abgemischten aktuellen Album "Prometheus, Symphonia Ignis Divinus" auch eine Doppel-Live-CD enthalten. Erscheinungstermin ist der 9. Dezember.