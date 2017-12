Die Occult Heavy Metal-Bluesrocker von LUCIFER um Frontfrau Johanna Sadonis [ex-THE OATH], haben einen neuen Song namens "Faux Pharaoh" veröffentlicht.

Der Track stammt vom kommenden, zweiten Album der Band, "Lucifer II", das im Sommer 2018 erscheinen soll.



LUCIFER bzw. die Sadonis hatten sich Anfang des Jahres von Drummer Andrew Prestige und Gitarrist Gary "Gaz" Jennings [ex-CATHEDRAL, DEATH PENALTY] getrennt, nach Stockholm übergesiedelt und sich mittlerweile durch Tausendsassa und Drummer Nicke Andersson [IMPERIAL STATE ELECTRIC, THE HELLACOPTERS, ex-ENTOMBED, DEATH BREATH] und Gitarrist Robin Tiderbrink verstärkt.



LUCIFERs Debüt, "Lucifer I", wurde im Juni 2015 via Rise Above Records veröffentlicht.