Die deutschen Heavy Metaller von LUNAR SHADOW werden ihr Debüt, "Far From Light", am 10. März 2017 via des römischen Labels Cruz Del Sur veröffentlichen



"Far From Light"-Tracklist:



1. Hadrian Carrying Stones (9.48)

2. They That Walk The Night (6.09)

3. Frozen Goddess (5.40)

4. Gone Astray (6.27)

5. The Hour Of Dying (8.05)

6. The Kraken (9.01)

7. Cimmeria (8.34)

8. Earendil (Gone Are The Days) (3.27)