"Behind-The-Scenes"-Aufnahmen zur Entstehung von "The Brotherhood", dem neuen Album von LYNCH MOB, können hier in Augenschein genommen werden.

Die neue LYNCH MOB-Scheibe wird am 08. September 2017 via Rat Pak Records veröffentlicht, produziert hat Chris "The Wizard" Collier (FLOTSAM AND JETSAM, PRONG, KXM).





"The Brotherhood"-Trackliste:



01. Main Offender

02. Mr. Jekyll And Hyde

03. I'll Take Miami

04. Last Call Lady

05. Where We Started

06. The Forgotten Maiden's Pearl

07. Until the Sky Comes Down

08. Black Heart Days

09. Black Mountain

10. Dog Town Mystics

11. Miles Away

12. Until I Get My Gold (Bonustrack)







Hier noch das offizielle Video zum Opening Track "Main Offender":