MÖTLEY CRÜE werden ein limitiertes Box-Set namens "The End" am 25. November 2016 via Eleven Seven Music auf den Markt bringen.



Das Set wird folgenden Inhalt, verpackt in eine schmucke Grabsteinhülle, umfassen:



- den sechs LPs umfassenden MÖTLEY CRÜE-Backkatatolog mit den bekannten Alben auf CD und Vinyl, namentlich "Too Fast For Love", "Shout At The Devil", "Theatre Of Pain", "Girls, Girls, Girls", "Dr. Feelgood" und "Saints Of Los Angeles"

- "The End": eine Live-DVD und Live-CD von den finalen Gigs im "Staples Center" in Los Angeles aus dem Jahre 2015

- "The End"-Hardcover-Buch

- vier exklusive MÖTLEY CRÜE-Fotodrucke

- vier Mick Mars-Gitarrenplekten

- "The End"-Tourpass



Die dokumentierte "Final Tour" von MÖTLEY CRÜE mit mehr 164 Shows hat mehr als 100 Millionen U$-Dollar eingespielt.

"Mötley Crüe: The End" wurde von Live Alliance und Eagle Rock Entertainment produziert, beim Konzertteil hat Christian Lamb Regie geführt, der Dokumentationsteil entstand unter der Ägide von Jeff Tremaine, seines Zeichens Vater der "Jackass"-MTV-Serie.