Hier gibt es "Behind-the-scenes"-Aufnahmen zur Entstehung des Videos zu "Catharsis", dem Titelsong des kommenden, mittlerweile neunten Albums der Neo-Thrasher von MACHINE HEAD, das am 26. Januar 2018 via Nuclear Blast in die Regale kommen wird.



Der Nachfolger zu "Bloodstone & Diamonds" von 2014 wurde produziert von MACHINE HEAD-Mainman Robb Flynn, aufgenommen, gemixt und koproduziert hat Zack Ohren (FALLUJAH, ALL SHALL PERISH) in den "Sharkbite Studios" im kalifornischen Oakland, wohingegen das Mastering von Ted Jensen (HATEBREED, ALICE IN CHAINS, DEFTONES) bei "Sterling Sound" in New York erledigt wurde.





"Catharsis"-Trackliste:



01. Volatile

02. Catharsis

03. Beyond The Pale

04. California Bleeding

05. Triple Beam

06. Kaleidoscope

07. Bastards

08. Hope Begets Hope

09. Screaming At The Sun

10. Behind A Mask

11. Heavy Lies The Crown

12. Psychotic

13. Grind You Down

14. Razorblade Smile

15. Eulogy