Die Thrasher MACHINE HEAD haben mit "Beyond The Pale" einen Song von ihrem kommenden Album "Catharsis" vorgestellt. Die Platte entstand in Zusammenarbeit mit Produzent Zack Ohren [u.a. FALLUJAH, ALL SHALL PERISH] in den "Snakebite Studios" und wird am 26. Januar 2018 über Nuclear Blast erscheinen.



01. Volatile

02. Catharsis

03. Beyond The Pale

04. California Bleeding

05. Triple Beam

06. Kaleidoscope

07. Bastards

08. Hope Begets Hope

09. Screaming At The Sun

10. Behind A Mask

11. Heavy Lies The Crown

12. Psychotic

13. Grind You Down

14. Razorblade Smile

15. Eulogy