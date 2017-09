Die amerikanischen Thrasher MACHINE HEAD werden vermutlich im Januar ihr inzwischen neuntes Album, das die Band auf den Namen "Catharsis" getauft hat, veröffentlichen. Die Platte entstand zusammen mit Produzent Zack Ohren [u.a. FALLUJAH, ALL SHALL PERISH] in den "Sharkbite Studios" im kalifornischen Oakland und wird via Nuclear Blast erscheinen.