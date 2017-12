"Catharsis", das neue Video zum Titeltrack des kommenden Albums der Neo-Thrasher von MACHINE HEAD, kann hier in Augenschein genommen werden.

Die neue, bereits neunte Studio-Scheibe wird am 26. Januar 2018 erneut via Nuclear Blast in den gut sortierten Tonträgerfachhandel gelangen.



Der Nachfolger zu "Bloodstone & Diamonds" von 2014 wurde von MACHINE HEAD-Mainman Robb Flynn produziert, aufgenommen, gemixt und koproduziert hat Zack Ohren und das Mastering stammt von Ted Jensen.





"Catharsis"-Trackliste:



01. Volatile

02. Catharsis

03. Beyond The Pale

04. California Bleeding

05. Triple Beam

06. Kaleidoscope

07. Bastards

08. Hope Begets Hope

09. Screaming At The Sun

10. Behind A Mask

11. Heavy Lies The Crown

12. Psychotic

13. Grind You Down

14. Razorblade Smile

15. Eulogy