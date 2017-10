MADBALL haben sich in aller Freundschaft von ihrem langjährigen Gitarristen Brian "Mitts" Daniels getrennt.



MADBALL werkeln derzeit an ihrem kommenden Album, das auf den Namen "For The Cause" hören wird und haben als Vorgeschmack bereits am 25. September 2017 via Fast Break Records eine Split-7''-Single [zusammen mit WISDOM IN CHAINS aus Pennsylvania] mit einem neuen Song namens "Family Biz" an den Start gebracht.