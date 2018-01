Die New York Hardcore-Veteranen von MADBALL werden im nächsten Monat ins Studio gehen, um ihr neues Album, "For The Cause", einzuspielen.



Aufgenommen und Produziert wird der Nachfolger zu "Hardcore Lives" aus dem Jahre 2014 diesmal von RANCIDs Tim Armstrong, einem langjährigen Freund von MADBALL-Sänger Freddy Cricien, Mix und Mastering wird der dänische Produzent Tue Madsen [u.a. MESHUGGAH, THE HAUNTED, SICK OF IT ALL] übernehmen und der ehemalige MADBALL-Gitarrist Matt Henderson wird die Gitarrenspuren aufnehmen, aber nicht mehr auf Tour mit der Band gehen.