Die Melodic Rocker MAGNUM werden am 6. Januar 2017 ein Album mit dem Titel "The Valley Of Tears - The Ballads" veröffentlichen. Selbiges wird remasterte und neu eingespielte Versionen ihrer größten Balladen beinhalten:



01. Dream About You [Remastered]

02. Back In Your Arms Again [Newly Re-Recorded]

03. The Valley Of Tears [Remixed, Remastered]

04. Broken Wheel [Newly Re-Recorded]

05. A Face In The Crowd [Remixed, Remastered]

06. Your Dreams Won't Die [Remastered]

07. Lonely Night [Acoustic Version, Newly Re-Recorded]

08. The Last Frontier [Remixed, Remastered]

09. Putting Things In Place [Remixed, Remastered]

10. When The World Comes Down [New Live-Version]