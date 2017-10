Die britischen Hardrocker von MAGNUM werden ihr neues Album, "Lost On The Road To Eternity", am 19. Januar 2018 via Steamhammer/SPV in den Handel bringen.



Das mittlerweile 20. Studio-Album der Band um Sänger Bob Catley und Gitarrist Tony Clarkin seit dem Debüt von 1978, "Kingdom Of Madness", wurde mit dem aktuellen Line-Up eingespielt, das neben Clarkin, Catley, Bassist Al Barrow neurdings auch Keyboarder Rick Benton und Trommler Lee Morris (ex-PARADISE LOST) umfasst, nachdem Benton im Dezember 2016 das langjährige Mitglied Mark Stanway ersetzt hatte.



"Lost On The Road To Eternity" wird als Digipak mit Bonus-CD, als farbiges Doppelvinyl, als Download und als Stream erhältlich und die Trackliste liest sich wie folgt:



CD 01:



01. Peaches And Cream (4:54)

02. Show Me Your Hands (5:45)

03. Storm Baby (6:13)

04. Welcome To The Cosmic Cabaret (8:08)

05. Lost On The Road To Eternity (5:54)

06. Without Love (5:55)

07. Tell Me What You've Got to Say (6:27)

08. Ya Wanna Be Someone (5:56)

09. Forbidden Masquerade (5:02)

10. Glory To Ashes (5:35)

11. King Of The World (7:04)



CD 02 (Bonus-Live-Disc):



01. Sacred Blood – Divine Lies (6:48)

02. Crazy Old Mothers (5:35)

03. Your Dreams Won't Die (5:56)

04. Twelve Men Wise And Just (6:21)





MAGNUM werden nach Veröffentlichung ihrer kommenden Scheibe auf große Europatour gehen, die von Januar bis April 2018 gehen wird.