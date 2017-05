Die 2006 gegrün dete niederländische IRON MAIDEN -Akustik-Tributeband MAIDEN UNITED kommt am Samstag, den 20. Januar 2018, für ein exklusives Konzert in das Bad Homburger Kurtheater.



Zu diesem einmaligen Konzert wird

die All-Stars-Band um Damian Wilson [THRESHOLD], Ruud Jolie und Mike Coolen [beide WITHIN TEMPTATION] einige prominente Gäste mit dabei

haben.



Bei der einmaligen Show in Bad Homburg wird die Band von Ralf Scheepers [PRIMAL FEAR], Doogie White [RAINBOW], Frank Beck [GAMMA RAY], Dennis

Stratton [PRAYING MANTIS / IRON MAIDEN] und Micky Huijsmans [END OF DREAM] unterstützt