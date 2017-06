Die nunmehr zum Duo geschrumpften schwedischen Old School-Death Metaller von MAIM melden sich mit einem neuen, dritten Album namens “Ornaments Of Severity” zurück.

“Ornaments Of Severity” wird am 09. Juni 2017 via Soulseller Records als CD, limitierte LP und digital veröffentlichtly.



Tracklist:



01. Caves of Echoing Madness

02. Coffin Gloryhole

03. Aura of Desperation

04. With Nails and Bolts

05. The Judas Cradle

06. Skeletons

07. Ceremonial Knife

08. Slaughterhouse

09. The Gnarling Dead

10. Crushing the Tomb

11. Sepulchral Haze