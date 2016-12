Die einheimischen True Metaller MAJESTY haben für den 3. März 2017 ein neues Album namens "Rebels" angekündigt, das via NoiseArt veröffentlicht wird. Die Platte enstand in Zusammenarbeit mit Produzent Frederik Nordström. Frontmann Tarek Maghary kommentiert:

"Wir freuen uns, Euch das Artwork unseres neuen Albums 'Rebels' vorstellen zu können. Es drückt genau das aus, was MAJESTY 2.0 aussagt. Kämpft für eure Freiheit und lasst euch von niemanden vorschreiben, wie ihr zu leben habt!"





Mit "Die Like Kings" hat die Truppe auch schon ein erstes Lyric-Video zu ihrem neuen Album vorgestellt:







Zudem werden sich MAJESTY als Support von BATTLE BEAST auf die "Bringer Of Pain"-Tour durch Europa begeben:



03.02.2017 Tampere [Pakkahuone] FI

04.02.2017 Helsinki [Radio Rock Cruise] FI

18.02.2017 Eura [Osmantupa] FI

24.02.2017 Helsinki [Virgin Oil] FI

25.02.2017 Turku [Gong] FI

02.03.2017 Mannheim [7er Club] DE Bestellen

03.03.2017 Essen [Turock] DE Bestellen

04.03.2017 Leipzig [Hellraiser] DE

06.03.2017 Wien [Chelsea] AT

08.03.2017 Brescia [Circolo Colony] IT

09.03.2017 Puget-Sur-Argent [Le Rat's] FR

10.03.2017 Barcelona [Bikini] ES

11.03.2017 Madrid [Penelope] ES

12.03.2017 Lisbon [RCA Club] PT

13.03.2017 Porto [Hard Club] PT

14.03.2017 Pamplona [Totem] ES

16.03.2017 Nantes [Ferrailleur] FR

17.03.2017 Strasbourg [La Laiterie] FR

18.03.2017 Marsberg [Metal Diver Festival] DE

19.03.2017 Vosselaar [Biebob] BE

20.03.2017 Tilburg [Little Devil] NL

22.03.2017 Wolverhampton [Slade Rooms] GB

23.03.2017 Manchester [Ruby Lounge] GB

24.03.2017 London [Underworld] GB

25.03.2017 Paris [Petit Bain] FR

26.03.2017 Saarbrücken [Garage] DE

27.03.2017 Berlin [Bi Nuu] DE Bestellen

28.03.2017 Hamburg [Logo] DE

29.03.2017 Würzburg [Posthalle] DE

30.03.2017 Siegburg [Kubana] DE

31.03.2017 Stuttgart [Im Wizemann] DE Bestellen

01.04.2017 Wetzikon [Hall Of Fame] CH

02.04.2017 Regensburg [Eventhall Airport] DE Bestellen

05.04.2017 Budapest [Barba Negra] UY

06.04.2017 Bratislava [Randal Club] SK

07.04.2017 Lindau [Vaudeville] DE

08.04.2017 München [Backstage] DE

09.04.2017 Münster [Sputnikhalle] DE Bestellen