Die deutschen Melodic-Black-Metal Newcomers MALLEVS MALEFICARVM werden ihr Debütalbum "Homo Homini Lupus" am 21. April 2017 via NoiseArt Records veröffentlichen.



Heute veröffentlicht die Band nun das Lyric-Video zur ersten digitalen Single "Under The Red Skies".







MALLEVS MALEFICARVM sind:

Robert "Robse" Martin Dahn - Vocals

Marius Berendsen - Drums

Dennis "Blaze "Baron - Guitar

Nico Neth - Guitar

Alexander Rueting - Bass