Die selbsternannten "Kings Of Metal" von MANOWAR haben sich für ihre laufenden Abschiedstournee unter dem sinnstiftenden Motto "The Final Battle" die Dienste des brasilianischen Trommlers Marcus Castellani gesichert, der den bisherigen Drummer Donnie Hamzik ersetzt.



Castellani hat zuvor in der brasilianischen MANOWAR-Tribute-Band KINGS OF STEEL hinter der Schießbude gesessen.