Der inzwischen 63jährige MANOWAR-Bassist Joey DeMaio wird im November 2019 auf eine Spoken Word-Tour unter dem Motto "The Blood Of The Kings" gehen und in diesem Rahmen die "offizielle Geschichte der "Kings Of Metal"" samt "nie gezeigtem Multimedia-Material" präsentieren.



Zunächst sind die "Kings Of Metal" aber weiterhin auf Abschiedstour im Rahmen ihrer "The Final Battle"-Tour.





"The Blood Of The Kings"-Spoken Word-Tour 2019:



Nov. 01, 2019 - München - Technikum

Nov. 02, 2019 - Nürnberg - Kleine Meistersingerhalle

Nov. 03, 2019 - Stuttgart - Liederhalle (Silchersaal)

Nov. 04, 2019 - Frankfurt - Batschkapp

Nov. 05, 2019 - Düsseldorf - Savoy Theater

Nov. 07, 2019 - Bochum - Christuskirche

Nov. 08, 2019 - Hamburg - Kleine Laeiszhalle

Nov. 09, 2019 - Berlin - Tempodrom (Kleine Arena)

Nov. 10, 2019 - Leipzig - Haus Leipzig





MANOWARs immer noch aktuelles Studio-Album, eine Neueinspielung ihres "Kings Of Metal"-Albumklassikers, stammt aus dem Jahre 2014.